Mostra de documentários ‘Solidariedades Negras’ é atração na Sala Redenção

Nesta quinta-feira (15), a Sala Redenção (Rua Eng. Luiz Englert, 333) inicia a exibição da mostra de documentários Solidariedades Negras, em parceria com o Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Ufrgs. O evento integra o calendário de atividades alusivas ao sesquicentenário da Sociedade Floresta Aurora , o mais antigo clube negro brasileiro. As produções escolhidas tratam dos diferentes modos pelos quais foram constituídas redes de solidariedade, desde o fim do século XIX, por meio de organizações sociais e espaços de vivência religiosa das populações negras no Sudeste e no Sul do Brasil.

A programação permanece em cartaz até o dia 26 de setembro, com sessões de segunda a sexta-feira, às 15h e 19h, sempre com entrada franca.

PROGRAMAÇÃO

Sob a estrela de Salomão (dir. Geslline Giovana Braga, Otavio Zucon, 2013)

15/09 às 15h e 21/09 às 15h

Conta a história da Sociedade Operária Beneficente 13 de Maio, fundada em Curitiba no ano de 1888. Através das trajetórias de vida de alguns de seus diretores, antigos sócios e atuais frequentadores, a dinâmica de (re)construção e manutenção da casa centenária como lugar de identidade(s) e memória(s) negra(s) na cidade.

Invisível - A História de Clubes Sociais Negros de Bragança Paulista (dir. Mário de Almeida, 2021)

15/09 às 19h e 19/09 às 15h

Em 1881, foi fundado um clube de escravos, um dos primeiros com a finalidade de alfabetizar negros naquele período. No século XX, outras duas associações negras foram criadas na cidade: o Clube 13 de Maio e a ARCAB. Este documentário remonta a trajetória destes três clubes bragantinos.

O Grande Tambor (dir. Coletivo Catarse, 2010)

16/09 às 15h e 23/09 às 19h

Narra a trajetória do Tambor de Sopapo, que carrega a história da diáspora africana no Rio Grande do Sul. Sua matriz vem pelas mãos e mentes dos africanos escravizados para a região das charqueadas, ao extremo sul do Brasil.

Caminhos da Religiosidade Afro-Riograndense (dir. Rafael Derois, 2011)

16/09 às 19h e 23/09 às 15h

Batuque, Umbanda e Quimbanda. O filme oferece um panorama das religiões de matriz africana praticadas no Rio Grande do Sul, bem como uma reflexão sobre sua importância enquanto patrimônio cultural vinculado à herança afrodescendente no sul do Brasil.

Meu Chão: Clubes Negros do Rio Grande do Sul (dir. Jorge de Jesus, Geslinne Giovana Braga, 2021)

19/09 às 19h e 22/09 às 15h

O filme reverbera o mosaico étnico do sul do Brasil, onde o fenômeno dos clubes sociais negros teve maior expressão.

Melanina (dir. Christine Bahia, Rosana Silveira, 2016)

19/09 às 19h e 22/09 às 15h

Aborda a cidade de Novo Hamburgo, conhecida pela imigração alemã, tendo como cenário a Sociedade Cruzeiro do Sul, fundada em 18 de outubro de 1922.

Baile do Carmo (dir. Shaynna Pidori, 2010)

21/09 às 19h e 22/09 às 19h

O documentário acompanha os preparativos de uma edição do popular festejo.

Clube Social Rio Branco: Retratos dos Negros e Negras em Guarapuava (dir. Sandro Luis Fernandes, 2020)

21/09 às 19h e 22 às 19h

Produzido a partir de pesquisa desde os anos 1990. Com base em fotografia do período de 1950 a 1980.

Meu Chão: Clubes Negros do Rio Grande do Sul (dir. Jorge de Jesus, Geslinne Giovana Braga, 2021)

26/09 às 19h

O filme reverbera o mosaico étnico do sul do Brasil, onde o fenômeno dos clubes sociais negros teve maior expressão. Sessão comentada por Jorge de Jesus (diretor), Eráclito Pereira (UFRGS) e Maria Eunice (sociedade Floresta Aurora)