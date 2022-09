Ciclo de debates 'Corpo em Movimento' abordam a ocupação de espaços públicos e privados

Nesta terça-feira (13), às 19h30min, ocorre o segundo encontro do ciclo de debates Corpo em Movimento – A dança como ferramenta de transformação social. Gratuito e aberto a todos os interessados, o evento será realizado pelo YouTube do Núcleo Cultural da UFCSPA.

O diretor do Centro Municipal de Dança, coreógrafo, professor e jornalista, Airton Tomazzoni, será o palestrante convidado. Ele conversará com a mediadora Iara Deodoro, coreógrafa, bailarina e fundadora do grupo Afro-Sul de Música e Dança sobre “A dança nos teatros públicos e privados”.

Os encontros serão mensais, sempre com novos palestrantes e temáticas. O intuito é dar visibilidade às ações de democratização do acesso à dança, bem como aos profissionais que fazem e potencializam a arte na capital gaúcha, no estado e no país.

No dia 11 de outubro será a vez do bailarino, coreógrafo e investigador de culturas, Rui Moreira, dividir seu conhecimento e experiência com o público, abordando As companhias de dança. O último encontro, no dia 8 de novembro, contará com a participação da publicitária e especialista em design estratégico, Camila Camargo. Ela falará sobre A dança afro como vertente de contemporaneidade. Camila atua, há mais de 15 anos, no Instituto Sociocultural Afro-Sul Odomode.