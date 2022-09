Galeria de Arte Mamute recebe mostra 'Anima e Furor'

A Galeria de Arte Mamute inaugura nesta terça-feira (13), às 19h, a exposição Anima e Furor, que reúne obras inéditas de cinco artistas participantes da Bienal do Mercosul de 2022, no projeto Portas para a Arte. A curadoria da mostra é de Henrique Menezes.

O público poderá conferir os trabalhos de Bruno Borne, Elias Maroso, Karola Braga e o duo Ío (Laura Cattani e Munir Klamt), em horário comercial, até 29 de outubro. Com o tema Trauma, sonho e fuga, as obras remetem a fenômenos que se manifestam no inconsciente.

Sem buscar limitações ou similitudes entre as obras, o conjunto de trabalhos expande e aprofunda as pesquisas individuais de cada artista, entrelaçando a centralidade do indivíduo a sistemas simbólicos que trazem ecos da mitologia e da ótica, perpassando a percepção sensorial e espacial.

Segundo a curadoria, ''transpor qualquer discurso em gesto artístico assume ritmos e tons imprevisíveis: Jung via o processo da anima como uma das fontes da potência criativa, aliada à sensibilidade e ao inconsciente. Em uma aproximação semântica e sintática, furor é também o sintoma de certos delírios, evocando a agitação violenta dos ânimos — manifestada por palavras, ações ou intenções.''