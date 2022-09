A peça teatral Bailei na Curva cumpre temporada no Teatro da Amrigs (avenida Ipiranga, 5.311) de 22 à 25 de setembro (de sexta a domingo), sempre às 20h. Os ingressos estão sendo vendidos antecipadamente (disponíveis em https://linktr.ee/comicacultural) por R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia entrada).

O espetáculo dirigido por Julio Conte mostra a trajetória de sete crianças, vizinhas na mesma rua em abril de 1964. Como pano de fundo, impõe-se uma forte realidade. Um golpe militar num país democrático da América Latina.

A peça desenha, ao mesmo tempo, um quadro divertido e implacável da realidade. Divertido sob o ponto de vista da pureza e ingenuidade das personagens que, durante sua trajetória, enfrentam as transformações do final da infância, adolescência e juventude. E implacável graças às consequências de um Golpe Militar que vai refletir na vida adulta destes personagens.

Durante o desenvolvimento da história vai se desenhando um painel dos usos, costumes e pensamentos da sociedade brasileira na segunda metade do século XX. As brincadeiras de colégio, as aulas de educação sexual, as matinês no cinema, as reuniões dançantes nas garagens, os namoros no carro – uma juventude que opta pela guerrilha e clandestinidade em contraste à outra juventude que abraça as drogas e cai na estrada e, finalmente, adultos que optam pelas conquistas individuais em contraste com aqueles que lutam para resgatar as memórias dos anos de chumbo.

Uma geração que encontra sua maturidade nos movimentos de Anistia e Abertura Política. E que encerra todas as suas esperanças no mandato de Tancredo Neves para presidente da república. Em 2022 o espetáculo completa 39 anos em cartaz, sendo a peça mais longeva do teatro gaúcho.