Muito mais que um souvenir

O cantor, compositor e guitarrista gaúcho Marcelo Gross lança nesta semana, em long play, seu mais recente trabalho, Tempo Louco. O terceiro álbum solo do artista (ex-Cachorro Grande) foi gravado no ano passado, saindo na época em plataformas digitais e em CD. Agora, com o lançamento do LP, Gross quer proporcionar aos fãs o prazer de escutar as 10 faixas do álbum também em vinil.

"Sou colecionador de discos: o vinil é meu formato favorito", comenta. "Tenho esse apreço não só por conta da arte, da capa e tudo o que envolve. Sou fã da sonoridade e - para quem tem um aparelho de som bacana para ouvir vinil - acho que é a melhor maneira de escutar música", ressalta.

Tempo Louco é o primeiro disco lançado por Gross após o fim da banda Cachorro Grande e nasce de uma parceria entre o músico com três lojas e selos de discos: a gaúcha Stones Planet Records, a catarinense E-Discos.Net e a paranaense Vinil Olds. Inicialmente, serão vendidas 300 cópias do álbum que sai em uma edição luxuosa.

O vinil transparente tem detalhes em preto esfumaçado, capa dupla e encarte. Foi produzido na gravadora carioca Rocinante, uma das três fábricas de vinil em atividade atualmente no Brasil. A tecnologia utilizada para prensar o álbum é nova e foi desenvolvida pelo músico norte-americano Jack White (ex-White Stripes).

"Quem trabalha na Rocinante tem que viajar para os Estados Unidos onde faz um curso e aprende a operar as máquinas", explica Gross. O corte do LP foi feito na Alemanha e as matrizes vieram de lá. "É um produto de extrema qualidade, algo com que me preocupo para que o disco não seja só um souvenir, mas, sim, que a pessoa coloque para tocar e tenha uma qualidade bacana."

Embora admirador dos "bolachões", e tendo lançado seus dois álbuns anteriores também em vinil - Use o Assento para Flutuar (2013) e Chumbo e Pluma (2017) -, Gross admite que não é "fiel" a apenas esse formato. Na sua playlist tem espaço para ouvir músicas no streaming, em fita cassete, no JBL ou CDs no carro, por exemplo. Mas ele cita o notório crescimento, nos últimos anos, de pessoas apaixonadas por música, que querem consumir os discos de suas bandas e artistas favoritos no formato perpétuo, como o vinil e o CD. "Acho válido, porque quem é realmente apaixonado por música sabe o valor que tem o vinil e a qualidade de som que ele oferece. Tem um som mais definido, tem frequências que não se ouve em outros formatos", exemplifica.

Gravado no estúdio Clandestino, em São Paulo, o álbum traz canções que retratam um "tempo louco" que o músico atravessava. "É sobre um momento difícil que eu vivi e a superação dele", conta. A sonoridade das músicas é a mesma trilhada na época em que Gross integrava a Cachorro Grande, mesclando rock inglês com influências de bandas como Rolling Stones, The Who, Beatles e Oasis.

As letras em português retratam experiências pessoais, como em Carnaval, A Dança das Almas e a faixa título Tempo Louco, além de poesias, conforme descreve o compositor. O álbum fecha com a bela balada Trem de Sonhos Mil, que, em um dos trechos, lembra que "o mundo se tornou tão diferente". Todas as canções foram compostas por Gross, exceto Superstição, que é parceria com Charles Master (ex-TNT).

O trabalho tem a participação da Gross Trio, banda formada pelo compositor com o baixista Eduardo Barretto e o baterista Alexandre Papel. Tempo Louco tem ainda as participações especiais do ex-Cachorro Grande Pedro Pelotas (teclados), de Fábio Kidesh (sitar) e do duo Neurozen (sopros).

Gross comemora, ainda, a volta dos shows, interrompidos durante a pandemia. Na última sexta-feira, o músico se apresentou em Novo Hamburgo, e no sábado, em Porto Alegre. "Estamos neste momento que esperávamos há dois anos, que é o da retomada, de cair na estrada novamente. Tenho feito bastante shows no centro do País e no final de setembro vou lançar o vinil em São Paulo", afirma o artista.

Nas apresentações fora do Rio Grande do Sul, Gross é acompanhado pela Gross Trio. Já nos shows pelo Estado, o músico tem a companhia da Jogo Sujo, banda de Bento Gonçalves composta por Marcio Moraes, Lucas Nicolini, Matheus Carrer e Kevin Polga.

O vinil Tempo Louco já pode ser adquirido pelos sites da Stones Planet Records, bem como da E-Discos.Net e da Vinil Olds - em todos, está sendo comercializado por R$ 156,00.