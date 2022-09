Espetáculo inspirado nas memórias de um sobrevivente do holocausto tem apresentações em escolas de Porto Alegre

O espetáculo Em Busca de Sentido inicia sua série de apresentações em escolas públicas de Porto Alegre, Região Metropolitana e Vale dos Sinos, a partir da próxima quarta-feira (14), onde ocorre no Colégio Protásio Alves (Avenida Ipiranga, 1090), às 10h30min. A peça conta histórias e memórias verídicas vividas pelo sobrevivente dos campos de concentração nazista, Viktor Frankl. A direção é de Flávio Aquino, no elenco Paulo Roberto Farias e Rossendo Rodrigues. Ao fim das encenações, ocorrerá bate-papo com os alunos, professores e diretores das instituições.

A proposta do projeto é tratar do tema do sofrimento psicológico, depressão, suicídio e sentido da vida, buscando através da arte teatral colorir as vivências do personagem com novas perspectivas de mundo e vida para um novo recomeço. Montado em 2019, teve sua estreia no Congresso Brasileiro de Psicologia na USP. Apresentou-se em diversas escolas da capital paulista e de Ribeirão Preto. Após a pandemia voltou a se apresentar em escolas do RS. Em Porto Alegre, foi apresentado no colégio Israelita, e no Interior percorreu diversas escolas de Bom Princípio, Tupandi e Feliz.