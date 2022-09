Inscrições para I Festival de Séries encerram neste sábado

As inscrições para o I Festival de Séries encerram neste sábado (12). Resultado de parceria entre a Fantaspoa Produções com a Secretaria Municipal da Cultura de Novo Hamburgo, através da Agência Nacional do Cinema (Ancine) e do edital de complementação de recursos do FSA, a iniciativa ocorre entre os dias 12 e 15 de novembro em Novo Hamburgo. Para participar, é preciso se inscrever pelo site do festival ( www.festivaldeseries.com.br ).

Serão selecionados aproximadamente dez projetos em cada categoria nos seguintes segmentos: Roteiro de série Nacional, Roteiro de série Gaúcho, Piloto de série Nacional e Piloto de série Gaúcho. Os roteiros e pilotos participantes serão apresentados a possíveis produtores e licenciadores de conteúdo em sessões de pitching, seguidas de rodadas de negócios com foco em estabelecimento de co-produções e aquisição de conteúdo. O evento oferecerá, para cada projeto selecionado, três diárias de hospedagem em quarto single ou duplo, em hotel designado pela organização.

Inédita no sul do País, a parceria promete movimentar o setor, por se tratar de um evento com foco no fomento da indústria audiovisual local e nacional, por meio da aproximação de players relevantes do mercado. Paralelamente, acontecem palestras e rodadas de negócios, buscando um estímulo à profissionalização na área e a formação de plateia - com a exibição de pilotos de série para o público em geral.