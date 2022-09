Prêmio Açorianos de Música recebe inscrições

A Secretaria Municipal da Cultura e Economia Criativa (SMCEC) começou a receber nesta quinta-feira (8) as inscrições para o Prêmio Açorianos de Música 2022. As inscrições poderão ser feitas até o dia 22 de outubro. Os interessados podem inscrever suas obras presencialmente na rua da República, 635, no bairro Cidade Baixa, mediante preenchimento de ficha de inscrição e entrega dos álbuns. A cerimônia de premiação está marcada para o dia 22 de novembro no Teatro Renascença.

O coordenador de Música da Secretaria de Cultura, Elton Saldanha, ressaltou que o prêmio é um evento consolidado pela classe artística de Porto Alegre. "É definitivamente a consolidação da diversidade cultural em todos os seus estilos e gêneros musicais", explicou. No dia 27 de outubro, haverá a divulgação das inscrições homologadas no Diário Oficial de Porto Alegre e no site www.portoalegre.rs.gov.br/smcec . O cronograma prevê ainda que de 28 de outubro a 7 de novembro estará aberto o prazo de recursos pelo e-mail [email protected] . No dia 10 de novembro, haverá a divulgação das inscrições habilitadas no Diário Oficial de Porto Alegre e no site www.portoalegre.rs.gov.br/smcec . No dia 16 de novembro, está previsto a divulgação dos indicados no Diário Oficial de Porto Alegre e no site www.portoalegre.rs.gov.br/smcec . No dia 22 de novembro, será realizada a cerimônia de entrega dos prêmios no Teatro Renascença.

O Prêmio Açoriano de Música tem a finalidade de premiar a produção musical gaúcha. Podem concorrer nas diversas categorias toda a produção musical comprovadamente lançada em Porto Alegre durante 1º de outubro de 2021 a 30 de setembro de 2022. As categorias Regional, Música Popular Brasileira (MPB), Erudita, Instrumental, Pop e Hip Hop serão avaliadas e premiadas seguindo os critérios de qualidade, criatividade, abrangência e importância para Porto Alegre. Serão premiados Melhor compositor(a): categorias Regional, Música Popular Brasileira (MPB), Erudita, Instrumental, Pop e Hip Hop. Melhor intérprete: categorias Regional, MPB, Erudita, Instrumental, Pop e Hip Hop.

O prêmio de Melhor instrumentista será nas categorias Regional, MPB, Erudita, Instrumental, Pop e Hip Hop. Melhor álbum: categorias Regional, MPB, Erudita, Instrumental, Pop e Hip Hop. Independente de categorias serão concedidos pela Secretaria Municipal da Cultura e Economia Criativa as seguintes premiações:

homenageado do ano, clipe do ano; melhor arranjo; álbum infantil; produtor musical; revelação do ano; melhor álbum do ano (que somente poderá ser concedido aos destacados e premiados em suas categorias específicas). A secretaria poderá, ainda, conceder menções e premiações especiais.