Nova Palma é última parada da turnê da peça 'A Banda do Serafim'

A cidade de Nova Palma, na região central do Rio Grande do Sul, recebe, nesta sexta-feira (09) o espetáculo de bonecos A Banda do Serafim para ver, ouvir e se divertir, que acontece às 10h e às 14h no Salão Paroquial do município (rua Raimundo Aléssio, 320). A apresentação marca o ponto final do roteiro de mais de dez cidades e três estados, que leva o teatro de bonecos a estudantes de escolas públicas, aborda a inclusão em seu próprio enredo e promove a inclusão na prática. Ao final de cada sessão, ocorre ainda um workshop explicando a técnica do teatro de bonecos para alunos e professores.

O espetáculo de animação conta com bonecos como personagens e é inspirado no conto Os Músicos de Bremen, dos Irmãos Grimm. Fala de animais com dificuldades específicas, que superam desafios para realizarem seus sonhos. Concebido para falar de inclusão e levar a arte a pequenas localidades, o projeto também praticou acessibilidade. As demandas dos estudantes foram previamente mapeadas e, onde foram identificados alunos com deficiência auditiva na plateia, foi oferecida tradução em Libras. Para deficientes visuais, foram realizados workshops sensoriais para interação com os bonecos, com o cenário e toda estrutura da peça. Em locais com a presença de crianças com baixa mobilidade, o espaço escolhido foi totalmente acessível.

Criado em 1984, desde 1993 o grupo Pregando Peça se dedica à linguagem do teatro de bonecos. Seus espetáculos são dirigidos ao público infantil, com apresentações principalmente no interior do Brasil e do Rio Grande do Sul.