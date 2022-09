Betinna Câmara estreia seu primeiro show solo, 'Incomodativa', no Teatro Arena

Em comemoração aos seus nove anos de carreira, a comediante Betina Câmara estreia seu primeiro espetáculo solo na próxima quinta-feira (15), às 20h, no Teatro Arena (Av. Borges de Medeiros, 835). Intitulado de Incomodativa, o trabalho solo da atriz aborda temas como raça, gênero e a trivialidade do dia a dia da mulher preta. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, a partir de R$ 30,00.

Betina Câmara é comediante stand up, atriz, roteirista, e já dividiu palco com importantes nomes, como Bruna Louise, Junior Chicó, Hélio De La Peña, Nando Viana, Marcelo Marrom, Afonso Padilha, Thiago Ventura, entre muitos outros. Sem deixar de poupar a si mesma deste juízo crítico-cômico, ela vem convidando as mulheres a rirem mais de si mesmas, desde do início da sua carreira, em 2013, usando o humor para criticar, debochar e questionar o comportamento da mulher preta em sociedade.