Cerimônia de entrega da restauração da obra Homens e Touros acontece nesta sexta-feira

Nesta sexta (09), a obra Homens e Touros, do artista Xico Stockinger, será entregue à população em uma cerimônia aberta ao público, que acontece às 11h, na praça Dom Sebastião (em frente à Igreja da Conceição e ao lado do Colégio Rosário, na avenida Independência).

No mesmo dia, às 10h, haverá uma aula pública para aproximar a população das esculturas, onde serão abordados temas como a história do monumento, os motivos da degradação e as formas de manutenção e restauração.

Instalada há 50 anos, a obra de Stockinger, que teve o projeto de restauro assinado pela restauradora Verônica Di Benedetti, conta com o patrocínio da Unimed/RS e financiamento da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Encomendada pela prefeitura de Porto Alegre, conta com quatro placas de aço, com perfis de figuras humanas e animais vazados. Os painéis foram inaugurados em 5 de novembro de 1972 e de lá para cá, já passaram por outros restauros.