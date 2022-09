Comédia, tragédia e mistério no Teatro Unisinos

Adriana Lampert

Misto de comédia, tragédia e mistério, o espetáculo ...E a Tia na Lareira, escrito pelo ator, figurinista e cantor de ópera Henrique Cambraia, estreia hoje, no Teatro Unisinos (avenida Dr. Nilo Peçanha, 1.600, bairro Boa Vista). As quatro sessões da temporada acontecem de quinta à sábado, sempre às 20h; e encerram no domingo, às 19h. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site do espetáculo (https://eatianalareira.eleventickets.com).