OSPA realiza concerto especial em alusão aos 200 anos de Independência

Em celebração aos 200 anos de Independência do Brasil, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA) realiza, nesta sexta-feira (09), às 20h, um concerto especial, na Casa OSPA (av. Borges de Medeiros, 1.501/Centro Administrativo Fernando Ferrari). A apresentação contará com a participação do maestro do Coro Sinfônico da Orquestra, Manfredo Schmiedt.

O ingresso deve ser trocado por 1kg de alimento e já pode ser retirado na Bilheteria da Casa da OSPA ou na plataforma Sympla. Paralelamente, o espetáculo poderá ser acompanhado ao vivo pelo canal da OSPA no YouTube.

No repertório, serão executados grandes clássicos da música brasileira, e da Banda de Música do 3º Batalhão de Polícia do Exército, que abre o concerto, com um repertório popular, sob regência do 1° Tenente Marlucio Loreto de Moraes, que inclui Suíte Nordestina, do pernambucano Mestre Duda, Copacabana, de Braguinha e Alberto Ribeiro, e Na Baixa do Sapateiro, um samba composto por Ary Barroso e gravado por Carmen Miranda.

Em seguida, a OSPA assume o palco para executar a abertura da ópera Il Guarany, de Carlos Gomes, que ganhou fama como a trilha do programa de rádio A Voz do Brasil. A orquestra também interpreta a Rapsódia Nazaretheana para Piano e Orquestra, obra em que Alfred Hülsberg coordenou diferentes peças de Ernesto Nazareth, dentre elas Brejeiro, Odeon e Apanhei-te, Cavaquinho. Nessa peça, a pianista Olinda Allessandrini será a solista.

Também serão interpretadas peças de teor patriótico, como o próprio Hino da Independência, composto por Dom Pedro I e Evaristo Da Veiga, cantado pelo Coro Sinfônico da OSPA, e Abertura 1812, música escrita por Piotr Ilitch Tchaikovsky para celebrar a vitória das tropas russas sobre a invasão napoleônica no ano citado no título. A obra é, até hoje, reconhecida pela instrumentação, que incorpora à orquestra uma banda militar e disparos de canhão que interrompem uma representação da Marselhesa, o hino francês.