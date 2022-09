Espaço Força e Luz promove exposição 'Interiores', do artista gaúcho Eduardo Rocha

Nesta terça-feira (6), das 17h às 20h, ocorre a vernissage de abertura da exposição Interiores, do artista gaúcho Eduardo Rocha. O evento tem entrada franca e acontece no Espaço Força e Luz (Rua dos Andradas, 1223, Centro Histórico), e contará com o show do acordeonista, compositor, pesquisador e intérprete, Alejandro Brittes.

Conhecido por seu trabalho voltado ao registro de temas regionalistas, onde os cenários, paisagens e habitantes da campanha gaúcha são destaque, o artista é natural de Dom Pedrito e carrega forte vivência ligada à fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Em meio às suas obras, a mostra inclui poemas do "poeta das cenas do campo", Gujo Teixeira, autor que possui mais de 400 composições, sendo várias delas premiadas em diversos festivais do Estado.

A mostra fica em cartaz até o dia 08 de outubro, com visitação aberta de segundas a sextas-feiras, sempre das 10h às 19h; e aos sábados, das 11h às 18h. Para sua promoção, o Espaço Força e Luz conta com a parceria da CEEE Grupo Equatorial.