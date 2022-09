André Damasceno leva 'Magro do Bonfa' a Garibaldi

Nacionalmente conhecido por dar vida ao Magro do Bonfa, o humorista André Damasceno leva seu icônico personagem da Escolinha do Professor Raimundo para os palcos do Trinker Brewpub (Heitor Mazzini, 55), em Garibaldi, nesta quinta-feira (08), às 21h. Os ingressos antecipados estão à venda pelo WhatsApp (54 9.9657.3351) da Trinker no valor de R$ 15,00.