Gabriel Michels lança 'O Pedinte' na Casa de Cultura Mario Quintana

Autor de Presídio Central (2019) e O Zelador (2022), o escritor gaúcho Gabriel Michels, que traz o realismo em tramas fortes e dinâmica, lança seu terceiro livro, O Pedinte (Dimaior Books, 102 páginas), em evento com entrada franca, que ocorre na Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736) na próxima segunda-feira (12), às 18h.

A obra aborda o suicídio e suas diferentes causas de uma forma fluída. Quando pés decepados aparecem com as ondas, o mistério macabro faz com que moradores de uma pequena praia se sintam amaldiçoados. Na capital, o que assombra um homem é seu passado. Vivendo na majestosa ponte, o pedinte não quer comida nem dinheiro. O que ele pede é que as pessoas não saltem para a morte.

O livro ter sido escrito no Rio Grande do Sul, estado com maior taxa de suicídios no Brasil, é uma casualidade. Porém, segundo o autor, a data de lançamento não foi escolhida à toa. A campanha Setembro Amarelo, cuja origem é contada no livro, é uma oportunidade para eventos de cultura abraçarem a prevenção.