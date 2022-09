Rodrigo Nassif faz show no Café Fon Fon

O cantor e compositor gaúcho Rodrigo Nassif celebra seu retorno ao Brasil no palco do Café Fon Fon (rua Vieira de Castro, 22, bairro Farroupilha), às 21h deste sábado (10), com outra sessão no mesmo horário de domingo (11). Intitulado Estrada Nova o show leva o mesmo nome do seu último EP, prestigiado internacionalmente, onde traz o melhor do jazz contemporâneo.

Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla , por R$ 66,00, e também serão vendidos no local uma hora antes da apresentação, por R$ 70,00.

O retorno do artista ocorre ao lado de seus parceiros de música, Samuel Basso e Leandro Schirmer. O show também marca a nova fase da carreira de Rodrigo Nassif, que assinou com a Dorea & Sangalo e com a multinacional Virgin, e já está em estúdio trabalhando na pós-produção do seu próximo EP, Pegando Estrelas, com lançamento previsto para os próximos meses.