Exposição propõe debate sobre o presente a partir do olhar da fotografia

A Casa de Cultura Mario Quintana (Av. Andradas, 736) inaugura nesta sexta-feira (09), às 19h, a exposição Tramar Presentes. Com obras assinadas por Clara Pozzobon, Gustavo Razzera, Mitti Mendonça, Ursula Jahn, Vherá e Rochele Zandavalli, que também faz parte da curadoria do projeto, a mostra tem como horizonte debater o presente sob a perspectiva da afirmação da diversidade, no qual os artistas desenvolvem abordagens poéticas diversas que têm a linguagem fotográfica como ponto em comum.

As imagens ganham forma em diferentes suportes e técnicas como colagem, costura, bordado, tapeçaria, desenho, recortes, colorizações, assemblagens e outros recursos. Costurando temas como a autorreferencialidade e as construções de gênero, a força da ancestralidade negra e da oralidade na construção de imagens e narrativas e os deslocamentos e rearranjos possibilitados pelas colagens, o projeto desenvolve sua trama que envolve questões como a resistência e a afirmação das comunidades indígenas pela fotografia, as visibilidades e invisibilidades entrelaçadas nas relações humanas e a afetividade contida nos processos manuais.

A exposição é, também, um desdobramento do ciclo de oficinas gratuitas Contato – fotografias, afetos, comunidades, em andamento desde o início de agosto. Os trabalhos expostos são dos ministrantes do ciclo de oficinas e ocupam o Laboratório Vania Toledo, no 3º andar da Casa de Cultura. A visitação é gratuita, a partir de 10 de setembro, diariamente, das 10h às 22h.