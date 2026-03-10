Previsão do tempo

Rio Grande do Sul
Ícone: sol e chuva
Máxima: 32°C
Mínima: 10°C
O tempo fica instável com muitas nuvens e maior condição de chuva na Metade Norte,
Centro e Leste do Estado. Não se afastam alguns pulsos de chuva forte passageira. Já no
Oeste e Sul ocorre variação de nuvens e especialmente no sul poderá chover com baixos
acumulados. No interior o dia começa com céu nublado, mas gradativamente o tempo
melhora com aberturas de sol. O grande contraste térmico persiste com máximas ao
redor e acima de 30°C na fronteira com a Argentina e marcas amenas ao redor de 19 a
22°C. Amanhã a umidade persiste na Metade Leste do Estado com condições para
chuva, em geral de baixos volumes.
Porto Alegre
Ícone: sol e chuva
Máxima: 25°C
Mínima: 19°C
Hoje a tendência é de mais um dia úmido e ameno na capital e região metropolitana. A
cobertura de nuvens e o vento sul/sudeste deixam a temperatura amena na região.
Poderá ocorrer picos de chuva moderada a forte na região metropolitana. Amanhã o
tempo seguirá instável com chuva de baixo volume. A partir de sexta a previsão é de sol
e nuvens com tardes mais quentes.
PORTO ALEGRE – PRÓXIMOS CINCO DIAS
QUA QUI SEX SAB DOM
Sol e chuva Sol e chuva Sol e nuvens sol e nuvens sol e nuvens
27 28 29 28 31
19 20 20 19 19
