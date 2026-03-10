Previsão do tempo

Rio Grande do Sul

Ícone: sol e chuva

Máxima: 32°C

Mínima: 10°C

O tempo fica instável com muitas nuvens e maior condição de chuva na Metade Norte,

Centro e Leste do Estado. Não se afastam alguns pulsos de chuva forte passageira. Já no

Oeste e Sul ocorre variação de nuvens e especialmente no sul poderá chover com baixos

acumulados. No interior o dia começa com céu nublado, mas gradativamente o tempo

melhora com aberturas de sol. O grande contraste térmico persiste com máximas ao

redor e acima de 30°C na fronteira com a Argentina e marcas amenas ao redor de 19 a

22°C. Amanhã a umidade persiste na Metade Leste do Estado com condições para

chuva, em geral de baixos volumes.

Porto Alegre

Ícone: sol e chuva

Máxima: 25°C

Mínima: 19°C



Hoje a tendência é de mais um dia úmido e ameno na capital e região metropolitana. A

cobertura de nuvens e o vento sul/sudeste deixam a temperatura amena na região.

Poderá ocorrer picos de chuva moderada a forte na região metropolitana. Amanhã o

tempo seguirá instável com chuva de baixo volume. A partir de sexta a previsão é de sol

e nuvens com tardes mais quentes.

PORTO ALEGRE – PRÓXIMOS CINCO DIAS

QUA QUI SEX SAB DOM

Sol e chuva Sol e chuva Sol e nuvens sol e nuvens sol e nuvens

27 28 29 28 31

19 20 20 19 19