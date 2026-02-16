previsão do tempo

RIO GRANDE DO SUL

Ícone: sol, chuva e raio

Máxima: 31°C

Mínima: 19°C

O tempo segue instável nesta segunda-feira em todas as regiões do Estado. Teremos um dia com nuvens que permitem algumas aberturas de sol, mas que em outros momentos vão provocar pancadas de chuva devido ao ar quente e úmido. Atenção para uma chuva muito irregular, ou seja, não vai acontecer em todas as cidades, mas onde ocorre atenção para temporais devido ao abafamento. As condições do tempo não mudam muito nesta terça-feira. Um ar quente e úmido seguirá influenciando o tempo. Novamente teremos aberturas de sol que irão intercalar com pancadas de chuva de verão, ou seja, não ocorrem em todas as cidades, mas onde ocorre atenção para temporais.

PORTO ALEGRE

Ícone: Sol, chuva e raio

Máxima: 30°C

Mínima: 23°C

A combinação do calor com a umidade aumenta a quantidade de nuvens carregadas ao longo desta segunda-feira. Entre aberturas de sol teremos momentos mais instáveis com previsão de pancadas de chuva mal distribuídas pela Grande Porto Alegre. Atenção para temporais isolados. Na terça-feira, o tempo não muda muito, ou seja, um período de muita variação de nuvens que permitem aberturas de sol, segue quente, mas que em outros momentos mantém a condição para pancadas de chuva ao longo do dia. Isoladamente temporais.

PORTO ALEGRE – PRÓXIMOS CINCO DIAS