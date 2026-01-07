previsão do tempo

Rio Grande do Sul



Ícone: sol e raios

Máxima: 36°C

Mínima:10°C



A tarde será escaldante no Rio Grande do Sul com máximas ao redor de 35°C em muitas áreas. O amanhecer será abafado, com marcas de temperatura ao redor de 20°C, com exceção apenas dos Campos de Cima da Serra. No entanto, a aproximação de uma frente fria pelo oceano favorece o retorno do tempo instável. No decorrer da tarde, pancadas de chuva e temporais isolados irão ocorrer na Metade Sul e Oeste do Estado. Há potencial para ocorrências de granizo. Na Metade Norte, o potencial de chuva é muito isolado e o abafamento irá persistir durante a noite. No Litoral Norte, um dia de sol, nuvens e calor com tempo proveitoso para os veranistas.





Porto Alegre



Ícone: sol e chuva

Máxima: 34°C

Mínima: 17°C



A instabilidade retorna, porém, de forma muito isolada na Região Metropolitana. Destaque para o forte calor associado ao predomínio de sol em grande parte do dia. Não se afasta chance de temporais localizados. Na quinta e na sexta o abafamento segue, mas com maiores períodos de muitas nuvens e pancadas esparsas de chuva. No fim de semana há risco de temporais intensos, com previsão de um sábado muito quente.



PORTO ALEGRE – PRÓXIMOS CINCO DIAS



QUI SEX SAB DOM SEG

Sol e chuva Sol e chuva Sol e raios Nuvens e chuva Sol e chuva

28 29 28 27 26

21 21 22 22 20