previsão do tempo

Rio Grande do Sul



Ícone: sol

Máxima: 29°C

Mínima: 2°C



A massa de ar seco que avançou nos últimos dias segue sendo a grande influência desta segunda-feira em todas as regiões do Rio Grande do Sul. Isso irá manter a presença do sol. Algumas poucas nuvens aparecem na sequência do dia. As temperaturas novamente ficam bem baixas no amanhecer, especialmente na Serra, mas sobem no turno da tarde. Porém, como partimos de um amanhecer frio, mesmo aquecendo, ainda vamos ter uma tarde com temperaturas abaixo do padrão de janeiro na maior parte das cidades.





Porto Alegre



Ícone: Sol

Máxima: 26°C

Mínima: 15°C



A semana começa com o domínio da massa de ar seco dos últimos dias. O sol vai predominar na maior parte do dia. Depois do amanhecer frio para a época do ano, a tarde terá aquecimento, mas menor que a média do mês. Nesta terça-feira, novamente será de amanhecer frio para janeiro, com predomînio de sol. Com isso, aos poucos, já no início da manhã, as temperaturas vão subindo até trazer uma tarde quente, em torno de 30°C.





PORTO ALEGRE – PRÓXIMOS CINCO DIAS



TER QUA QUI SEX SAB

Sol e nuvens Sol e chuva Sol e chuva Sol e nuvens Sol e chuva

29 34 28 29 28

15 20 20 22 21