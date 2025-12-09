RIO GRANDE DO SUL

Ícone: sol e raios

Máxima: 30°C

Mínima:17°C

Um ciclone extratropical avança com pressão atmosférica atipicamente baixa sobre o continente gaúcho. A trajetória desse fenômeno será de Oeste para Leste até atingir o norte da Lagoa dos Patos a noite. Como resultado é alto o risco chuva forte/torrencial com tempestades. Volumes altos/extremos de chuva em poucas horas poderão produzir alagamentos, inundações repentinas e elevação de arroios e rios de pequeno porte. Condição válida para grande parte das regiões. Há risco de tempo severo muito localizado com potencial para micro explosão e atividade tornádica. Alerta para ocorrência de granizo de variados tamanhos. Rajadas de vento de curta duração com mais de 80 km/h eleva risco de queda de árvores e destelhamentos.

PORTO ALEGRE

Ícone: Chuva e raios

Máxima: 24°C

Mínima: 21°C

O tempo ficara instável com pancadas de chuva e tempestades a qualquer hora do dia. Pulsos de chuva forte a torrencial de curta duração poderá produzir alagamentos e inundações. Rajadas de vento forte e granizo poderão acompanhar os temporais. Amanhã o dia será ventoso com rajadas ao redor de 80 km/h. A chuva segue, porém com tendencia de menores volumes. Na quinta o tempo melhora e o vento enfraquece ao longo do dia.

PORTO ALEGRE – PRÓXIMOS CINCO DIAS