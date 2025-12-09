RIO GRANDE DO SUL
Ícone: sol e raios
Máxima: 30°C
Mínima:17°C
Um ciclone extratropical avança com pressão atmosférica atipicamente baixa sobre o continente gaúcho. A trajetória desse fenômeno será de Oeste para Leste até atingir o norte da Lagoa dos Patos a noite. Como resultado é alto o risco chuva forte/torrencial com tempestades. Volumes altos/extremos de chuva em poucas horas poderão produzir alagamentos, inundações repentinas e elevação de arroios e rios de pequeno porte. Condição válida para grande parte das regiões. Há risco de tempo severo muito localizado com potencial para micro explosão e atividade tornádica. Alerta para ocorrência de granizo de variados tamanhos. Rajadas de vento de curta duração com mais de 80 km/h eleva risco de queda de árvores e destelhamentos.
PORTO ALEGRE
Ícone: Chuva e raios
Máxima: 24°C
Mínima: 21°C
O tempo ficara instável com pancadas de chuva e tempestades a qualquer hora do dia. Pulsos de chuva forte a torrencial de curta duração poderá produzir alagamentos e inundações. Rajadas de vento forte e granizo poderão acompanhar os temporais. Amanhã o dia será ventoso com rajadas ao redor de 80 km/h. A chuva segue, porém com tendencia de menores volumes. Na quinta o tempo melhora e o vento enfraquece ao longo do dia.
PORTO ALEGRE – PRÓXIMOS CINCO DIAS
|
QUA
|
QUI
|
SEX
|
SAB
|
DOM
|
Sol e raios
|
Sol e chuva
|
Sol e nuvens
|
Sol e nuvens
|
Sol e chuva
|
22
|
29
|
30
|
32
|
33
|
19
|
17
|
20
|
20
|
20