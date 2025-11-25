previsão do tempo

Rio Grande do Sul
Ícone: sol e nuvens
Máxima: 34 °C
Mínima: 8°C
Massa de ar seco predomina durante a terça-feira com previsão de grande amplitude térmica no Estado. O amanhecer ainda poderá ter marcas baixas de temperatura. Mínimas ao redor de 8°C nos Campos de Cima da Serra. Entre a Campanha e a Serra Sudeste as mínimas ficam ao redor de 10°C. A tarde esquenta rápido, com máximas na casa de 32 a 34°C na Metade Oeste do Estado. Na maioria das regiões as máximas irão oscilar ao redor de 28 a 30°C. Nos próximos dias o destaque será o aquecimento durante as tardes, com forte sensação de calor e marcas acima de 35°C em muitas áreas.
Porto Alegre
Ícone: Sol e nuvens
Máxima: 29°C
Mínima: 16°C
Massa de ar seco predomina com previsão de amplitude térmica na Capital e Região Metropolitana. As rajadas de vento aumentam durante a tarde. Amanhã, o tempo seguirá firme com sol e o calor aumenta à tarde. À noite ocorrem rajadas fracas de vento que amenizam a sensação térmica.
PORTO ALEGRE – PRÓXIMOS CINCO DIAS
QUA QUI SEX SAB DOM
Sol e nuvens Sol e nuvens Sol e chuva Sol e chuva Sol e nuvens
30 33 33 34 28
18 17 18 18 19
