previsão do tempo

Rio Grande do SulÍcone: sol e nuvens Máxima: 34 °CMínima: 8°CMassa de ar seco predomina durante a terça-feira com previsão de grande amplitude térmica no Estado. O amanhecer ainda poderá ter marcas baixas de temperatura. Mínimas ao redor de 8°C nos Campos de Cima da Serra. Entre a Campanha e a Serra Sudeste as mínimas ficam ao redor de 10°C. A tarde esquenta rápido, com máximas na casa de 32 a 34°C na Metade Oeste do Estado. Na maioria das regiões as máximas irão oscilar ao redor de 28 a 30°C. Nos próximos dias o destaque será o aquecimento durante as tardes, com forte sensação de calor e marcas acima de 35°C em muitas áreas.Porto Alegre Ícone: Sol e nuvensMáxima: 29°C Mínima: 16°CMassa de ar seco predomina com previsão de amplitude térmica na Capital e Região Metropolitana. As rajadas de vento aumentam durante a tarde. Amanhã, o tempo seguirá firme com sol e o calor aumenta à tarde. À noite ocorrem rajadas fracas de vento que amenizam a sensação térmica.PORTO ALEGRE – PRÓXIMOS CINCO DIASQUA QUI SEX SAB DOMSol e nuvens Sol e nuvens Sol e chuva Sol e chuva Sol e nuvens30 33 33 34 2818 17 18 18 19