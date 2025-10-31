previsão do tempo

Rio Grande do Sul



Massa de ar afasta as nuvens e, dessa forma, o sol predomina em grande parte do território gaúcho. Por outro lado, entre a região da Lagoa dos Patos, Capital, Litoral Norte e Serra as nuvens predominam, com chance de chuva passageira. Pela manhã, a temperatura segue ao redor de 11 a 13°C. Mínimas de um dígito ainda ocorrem com frio em pontos da Serra Sudeste, baixadas das Missões e Campos de Cima da Serra. Durante a tarde as máximas se aproximam de 30°C no Oeste e Noroeste. Na maior parte das regiões a previsão é de 23 a 25°C.



Porto Alegre



Hoje o sol predomina na Capital e esquenta mais em relação aos dias anteriores. De forma muito localizada não se afasta garoa. O sábado será proveitoso ao ar livre, com sol e nuvens. Entre o domingo e a segunda o tempo fica instável com pancadas de chuva. Já na terça e na quarta o tempo tende a firmar com sol e aquecimento gradual.



PORTO ALEGRE – PRÓXIMOS CINCO DIAS



SAB DOM SEG TER QUA

Sol e nuvens Sol e chuva sol e chuva Sol Sol e nuvens

29 28 27 25 28

16 16 19 15 16

