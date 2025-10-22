previsão do tempo

Rio Grande do Sul

Ícone: sol e nuvens

Máxima: 31°C

Mínima: 4°C





O vento predomina de Norte/Nordeste com previsão de reforço do aquecimento durante a tarde e a sensação de abafamento. Potencial para formação de nevoeiros nas primeiras horas da manhã. Modelos indicam máximas ao redor de 30°C em municípios da faixa Central, Norte e Oeste. As nuvens aumentam na Metade Sul e Oeste do Estado durante a tarde, porém não chove. Na sexta, esquenta ainda mais e as máximas poderão alcançar entre 21 e 33°C em diversas cidades da Metade Norte e Oeste.





Porto Alegre

Ícone: sol e nuvens

Máxima: 28°C

Mínima:11°C



Previsão de mais um dia de sol e elevação da temperatura. Não se afasta a ocorrência de nevoeiros e baixa visibilidade nas primeiras horas da manhã. Ar seco mantém o tempo firme e ensolarado no Vale do Sinos com amplitude térmica típica de primavera. O vento predomina fraco de Leste/Sudeste. A temperatura oscila entre 18 e 29°C.







PORTO ALEGRE – PRÓXIMOS CINCO DIAS



QUI SEX SAB DOM SEG

Sol e nuvens Sol e nuvens Sol e chuva Sol e chuva Sol e nuvens

29 33 34 23 24

14 15 17 18 18

