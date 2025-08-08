PREVISÃO DO TEMPO PARA O JORNAL DO COMÉRCIO



RIO GRANDE DO SUL



Ícone: sol e chuva

Máxima: 14°C

Mínima: 1°C



O dia será de tempo úmido e instável, com pancadas de chuva e frio intenso no Estado. A chuva será mais expressiva no Norte/Nordeste e no Leste. Na Metade Oeste e Sul o frio ganha força com mínimas abaixo de 3°C. A tarde terá frio intenso, com máximas muito baixas que, em geral, não irão passar de 13°C em grande parte das regiões. Em cidades de serra, do Sul e Norte, a máxima não chegará a 10°C. Atenção para o vento, que ganha força do quadrante sul/sudoeste e acentua a sensação de frio ao ar livre. Esse frio ganha ainda maior intensidade à noite e, por isso, não se afasta a possibilidade de ocorrência de precipitação invernal e até de neve em pontos dos Campos de Cima da Serra no Rio Grande do Sul e no Planalto Sul de Santa Catarina nas últimas horas de sexta e primeiras horas de sábado.





PORTO ALEGRE



Ícone: Nuvens e chuva

Máxima: 14°C

Mínima: 10°C



O tempo fica úmido e instável, com predomínio de tempo fechado e sensação de frio ao longo do dia. Maior potencial de chuva ocorre na primeira metade do dia, com manutenção das nuvens posterior a isso. No sábado, as nuvens predominam, com algumas aberturas de sol e sensação de frio. O domingo será ensolarado com frio pela manhã e a tarde terá gradual elevação da temperatura.





PORTO ALEGRE – PRÓXIMOS CINCO DIAS



SAB DOM SEG TER QUA

Nuvens e chuva Sol e nuvens Sol sol Sol e nuvens

14 16 15 18 22

9 7 7 6 8

