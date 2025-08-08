Corrigir texto

Se você encontrou algum erro nesta notícia, por favor preencha o formulário abaixo e clique em enviar. Este formulário destina-se somente à comunicação de erros.

Contra#Tempo

TEMPO

- Publicada em 08 de Agosto de 2025 às 00:25

tempo

PREVISÃO DO TEMPO PARA O JORNAL DO COMÉRCIORIO GRANDE DO SULÍcone: sol e chuvaMáxima: 14°CMínima: 1°CO dia será de tempo úmido e instável, com pancadas de chuva e frio intenso no Estado. A chuva será mais expressiva no Norte/Nordeste e no Leste. Na Metade Oeste e Sul o frio ganha força com mínimas abaixo de 3°C. A tarde terá frio intenso, com máximas muito baixas que, em geral, não irão passar de 13°C em grande parte das regiões. Em cidades de serra, do Sul e Norte, a máxima não chegará a 10°C. Atenção para o vento, que ganha força do quadrante sul/sudoeste e acentua a sensação de frio ao ar livre. Esse frio ganha ainda maior intensidade à noite e, por isso, não se afasta a possibilidade de ocorrência de precipitação invernal e até de neve em pontos dos Campos de Cima da Serra no Rio Grande do Sul e no Planalto Sul de Santa Catarina nas últimas horas de sexta e primeiras horas de sábado.PORTO ALEGRE Ícone: Nuvens e chuvaMáxima: 14°C Mínima: 10°CO tempo fica úmido e instável, com predomínio de tempo fechado e sensação de frio ao longo do dia. Maior potencial de chuva ocorre na primeira metade do dia, com manutenção das nuvens posterior a isso. No sábado, as nuvens predominam, com algumas aberturas de sol e sensação de frio. O domingo será ensolarado com frio pela manhã e a tarde terá gradual elevação da temperatura. PORTO ALEGRE – PRÓXIMOS CINCO DIASSAB DOM SEG TER QUANuvens e chuva Sol e nuvens Sol sol Sol e nuvens
PREVISÃO DO TEMPO PARA O JORNAL DO COMÉRCIO

RIO GRANDE DO SUL

Ícone: sol e chuva
Máxima: 14°C
Mínima: 1°C

O dia será de tempo úmido e instável, com pancadas de chuva e frio intenso no Estado. A chuva será mais expressiva no Norte/Nordeste e no Leste. Na Metade Oeste e Sul o frio ganha força com mínimas abaixo de 3°C. A tarde terá frio intenso, com máximas muito baixas que, em geral, não irão passar de 13°C em grande parte das regiões. Em cidades de serra, do Sul e Norte, a máxima não chegará a 10°C. Atenção para o vento, que ganha força do quadrante sul/sudoeste e acentua a sensação de frio ao ar livre. Esse frio ganha ainda maior intensidade à noite e, por isso, não se afasta a possibilidade de ocorrência de precipitação invernal e até de neve em pontos dos Campos de Cima da Serra no Rio Grande do Sul e no Planalto Sul de Santa Catarina nas últimas horas de sexta e primeiras horas de sábado.


PORTO ALEGRE

Ícone: Nuvens e chuva
Máxima: 14°C
Mínima: 10°C

O tempo fica úmido e instável, com predomínio de tempo fechado e sensação de frio ao longo do dia. Maior potencial de chuva ocorre na primeira metade do dia, com manutenção das nuvens posterior a isso. No sábado, as nuvens predominam, com algumas aberturas de sol e sensação de frio. O domingo será ensolarado com frio pela manhã e a tarde terá gradual elevação da temperatura.


PORTO ALEGRE – PRÓXIMOS CINCO DIAS

SAB DOM SEG TER QUA
Nuvens e chuva Sol e nuvens Sol sol Sol e nuvens
14 16 15 18 22
9 7 7 6 8