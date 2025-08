previsão do tempo

Rio Grande do Sul

As nuvens carregadas continuam atuando pela maior parte do Rio Grande do Sul. A diminuição da pressão do ar a partir do Paraguai ajuda a manter as nuvens carregadas que avançam pela ação de ventos em altitude. Ao mesmo tempo, uma nova massa de ar frio e seco do Uruguai/Argentina se aproxima. Desta forma, Sul e Campanha têm chance de chuva mais no início do dia, já que ao longo da segunda-feira o sol vai aparecer gradativamente. Nas outras regiões, segue a previsão de chuva isolada e forte. A temperatura máxima no Estado hoje será de 17°C.

Porto Alegre

As nuvens carregadas permanecem nesta segunda-feira. Isso irá trazer outro dia de nuvens e chuva. Atenção para a região da Grande Porto Alegre, ainda com chance de momentos de chuva forte. Ao longo da terça-feira, o ar seco e frio começa a predominar. O dia começa com maior quantidade de nuvens, mas o sol vai aparecendo.