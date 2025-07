previsão do tempo

Rio Grande do Sul

A semana termina com o tempo ainda seguindo instável por todas as regiões do Rio Grande do Sul. A sexta-feira ainda terá grande variação de nuvens, mas que irão permitir aberturas de sol em momentos do dia em todas as áreas do Estado. Chance de chuva existe, mas em poucas cidades e, novamente, mais para quem está entre Norte, Serra e Litoral Norte, ou seja, mais próximo de Santa Catarina. Nas demais regiões, não se descarta uma chuva, mas realmente a chance acaba sendo pequena. No RS, temperatura máxima será de 23°C.

Porto Alegre

O sol volta a aparecer para a região da Capital ao longo desta sexta-feira. No entanto, voltaremos ter momentos de maior cobertura de nuvens, deixando o tempo ainda instável. No sábado, novamente muitas nuvens intercalam com aberturas de sol. Chance de chuva mais entre a tarde/noite.