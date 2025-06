previsão do tempo

Rio Grande do Sul

O avanço de uma nova massa de ar seco e frio faz com o tempo mude completamente no Estado. Ela traz a boa notícia do afastamento das nuvens carregadas que, no fim de semana, trouxeram chuva forte em parte do Estado. O sol aparece em todas as cidades, mas o dia começa bastante nublado nas cidades do Centro para o Norte. O dia já amanhece gelado com várias cidades tendo temperaturas próximas dos 0°C, até negativas. Mesmo com o sol, as temperaturas da tarde permanecem bastante baixas em todas as regiões do Rio Grande do Sul.

Porto Alegre

A semana na região da Capital começa com bastante nuvens. No período da manhã são elas, as nuvens, que vão predominar. Porém, o ar seco e frio começa a predominar cada vez mais ao longo do dia trazendo ainda mais a presença do sol. Mesmo assim, o período da tarde seguirá frio.