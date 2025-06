previsão do tempo

Rio Grande do Sul

A segunda-feira começa com muitas nuvens em todas as regiões do Estado na passagem de uma frente fria. A madrugada e as primeiras horas da manhã têm maior chance de chuva, sobretudo do Centro para o Norte. A madrugada poderá ter chuva forte com temporais isolados mais nas cidades próximas de SC. Porém, ao longo da tarde, a frente se afasta permitindo a entrada de uma intensa massa de ar frio. Ela não só vai trazer queda de temperatura - a menor do dia será no início da noite - mas também o retorno do sol para todas as regiões. Vento Sul predomina com rajadas na aproximação do ar polar.

Porto Alegre

Na madrugada o tempo seguirá instável com chance de chuva. Porém, ao longo da manhã as nuvens vão diminuindo aos poucos. O sol vai aparecendo cada vez mais pela entrada gradativa da nova massa de ar frio e seco. Temperaturas entram em queda no final do dia.