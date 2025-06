previsão do tempo

Rio Grande do Sul

Um novo centro de baixa pressão irá se formar com risco de novos pulsos de chuva, que poderá ser forte em alguns momentos. Áreas da Metade Norte, Leste e parte do Sul serão as de maior potencial de instabilidade. Esse novo episódio de chuva poderá gerar um repique de cheia ou intensificar a elevação dos rios nessas áreas. Temporais passageiros poderão ocorrer. Ao longo da tarde o tempo melhora rápido no Oeste e em parte do Sul. A temperatura entra em declínio à noite na grande maioria das áreas, ou seja, a mínima será esperada para a noite.

Porto Alegre

Um centro de baixa pressão irá manter o tempo instável. Pode chover forte e a temperatura cairá mais à noite. O sábado terá sol e variação de nuvens, e a chuva dará uma pausa. O domingo terá melhorias e aberturas de sol no turno da manhã, com retorno da chuva da tarde para a noite. Poderá chover forte em pontos isolados.