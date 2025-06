previsão do tempo

Rio Grande do Sul

O ar frio do final de maio segue influenciando a segunda-feira. O dia amanhece com o frio mais ou menos na mesma intensidade do domingo. Porém, depois de outro amanhecer gelado, teremos uma tarde de 18°C a 20°C na maior parte das cidades. Variação de nuvens com aberturas de sol ocorrem, mas, a medida que o dia vai terminar, o avanço de nuvens de chuva traz instabilidade para o Noroeste, Norte e Serra até o fim do dia.

Porto Alegre

O sol aparece entre nuvens na região já que o ar frio e seco do final do maio continua influenciando o tempo. No entanto, destacamos que há previsão de aumento de nuvens para o final do dia, próxima noite em toda a Região Metropolitana.