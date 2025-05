Rio Grande do Sul

O ar seco avança e afasta as nuvens de grande parte das regiões. Como resultado, o tempo abre em grande parte do Estado. O frio atua de forma mais ampla com mínimas entre 6 e 8°C em muitas áreas do Centro/Sul e Leste. Mínimas ao redor de 2 a 4°C em pontos da Zona Sul e nos Campos de Cima da Serra. Potencial de geada isolada na fronteira com o Uruguai. A tarde seguirá com aquecimento lento, apesar das aberturas de sol. Na divisa com Santa Catarina, a previsão é de muitas nuvens o dia inteiro. Até não se afasta chuva esparsa.

Porto Alegre

O dia será ensolarado na Capital e Região Metropolitana. A tarde será de tempo ventoso na região, com rajadas fracas de Leste/Sudeste. No sábado, o sol aparece entre nuvens e a temperatura sobe à tarde. As nuvens aumentam à noite e pancadas de chuva irão ocorrer da tarde para a noite.