previsão do tempo

Rio Grande do Sul

O sol novamente vai aparecer por todo o Estado nesta segunda-feira. As temperaturas sobem aos poucos ao longo da manhã até trazer uma tarde de aquecimento, já que boa parte das cidades terão algo entre 27°C e 29°C.

As cidades da Campanha e da Zona Sul, sobretudo as de fronteira, entre as aberturas de sol, têm chance de chuva passageira.

Porto Alegre

A presença do ar seco que vem desde os últimos dias continua influenciado o tempo. Dessa forma, haverá mais um dia de sol predominando, visto que boa parte do dia terá poucas nuvens por toda a região da Capital. Tarde com temperatura mais elevada.