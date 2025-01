previsao do tempo

Rio Grande do Sul

A presença de uma massa de ar seco segue sendo a maior influência do tempo em todo o RS. O sol volta para todas as cidades sempre com menor quantidade de nuvens - mais períodos ensolarados - na faixa Oeste, ou seja, tanto na região da Fronteira quanto Campanha e Missões. Em todas as outras cidades também teremos bons momentos de sol, mas com algumas nuvens. O dia amanhece ameno - um pouco de frio na Serra - mas a tarde será novamente quente mais ou menos na intensidade do calor do fim de semana.

Porto Alegre

O sol continua aparecendo pela Grande Porto Alegre neste começo de semana pela influência da massa de ar seco que se estabeleceu pelo Rio Grande do Sul. As temperaturas começam o dia mais amenas, mas em elevação ao longo do dia. A terça-feira não terá grandes mudanças já que este ar seco seguirá garantindo um dia de sol e nuvens.