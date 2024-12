previsão do tempo

Rio Grande do Sul

O sol aparece por todo o Estado nesta segunda-feira. Como já vem ocorrendo nos últimos dias, o dia terá uma menor quantidade de nuvens na faixa Oeste. Nas outras regiões, momentos de maior nebulosidade. As temperaturas vão subindo aos poucos ao longo da manhã até trazer uma tarde quente em torno de 30°C em boa parte das cidades. Nas áreas do Norte, Serra e Litoral Norte uma chuva de verão - passageira e apenas por algumas áreas - ocorre entre a tarde e a noite.

Porto Alegre

A semana começa com boa variação de nuvens na região da Capital. A segunda-feira será marcada por aberturas de sol, mas também por período do dia com mais nebulosidade. As temperaturas vão subindo ao longo da manhã trazendo uma tarde quente.