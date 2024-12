Previsão do tempo

Rio Grande do Sul

A queda na pressão atmosférica junto ao ar muito quente provoca aumento de nuvens desde a madrugada em cidades do Oeste. Municípios das Missões e do Oeste gaúcho poderão ter temporais intensos, com risco de chuva volumosa já no começo da madrugada. No turno da manhã a chuva deverá ficar concentrada na Metade Oeste, com risco de temporais isolados com raios e até granizo. A instabilidade tende a se espalhar ao longo da tarde e da noite por grande parte do território gaúcho. Em princípio, as áreas de risco maior serão Oeste, Noroeste e parte do Norte.



Porto Alegre

O sol aparece em grande parte desta sexta-feira, com intenso abafamento na Capital e Região Metropolitana. Entre a tarde e a noite, pancadas de chuva deverão ocorrer e não se afasta chance de temporais isolados. Amanhã, um centro de baixa pressão atmosférica deixa o tempo instável com muitas nuvens e pancadas de chuva ao longo do dia. Rajadas de vento poderão ocorrer, assim como chover forte entre a madrugada e o começo da manhã.