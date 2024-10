Previsão do tempo

Rio Grande do Sul

A semana começa com a presença de uma massa de ar seco em grande parte do Rio Grande do Sul. Assim, entre momentos de maior nebulosidade o sol aparece por todas as regiões. Em relação às temperaturas, não estão previstas muitas mudanças em relação às que ocorreram no domingo. Maior atenção deve ser dada nas cidades do Oeste, Campanha e algumas poucas das Missões, onde o avanço de nuvens carregadas da Argentina provoca chuva ao longo do dia. A segunda-feira será de variação térmica, com marcas que vão de 12 a 28°C.

Porto Alegre

O domínio de uma massa de ar seco garante um dia sem chuva, apenas com nuvens em meio a períodos de aberturas de sol. Ao longo da semana há maior condições de chuva, especialmente na terça-feira e, mais ao final da semana, na sexta-feira. Nesta segunda, a temperatura oscila de 18 a 23°C.