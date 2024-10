previsão do tempo

Rio Grande do Sul

O tempo fica instável em cidades da Metade Norte do território gaúcho. É maior o risco de chuva forte e com acumulados expressivos na primeira metade do dia. Ao longo da tarde e da noite seguirá chovendo, mas a tendência é de menor intensidade. Já nas cidades do extremo Sul e da Campanha a previsão é de variação de nuvens com alternância entre aberturas de sol e garoa esparsa e passageira. A temperatura oscila pouco na grande maioria das áreas, com mínimas ao redor de 18°C e as máximas na casa de 22°C a 24°C.

Porto Alegre

O tempo fica instável com pancadas de chuva a qualquer hora. Poderá chover forte em alguns momentos da manhã e da madrugada, com temporais passageiros. Na quarta e na quinta ocorrem melhorias com chance de chuva esparsa e mal distribuída. Na sexta, um centro de baixa pressão favorece o retorno da chuva forte e do vento persistente com rajadas fortes.