Previsão do tempo

Rio Grande do Sul

O tempo instável abre a semana no Rio Grande do Sul. Nuvens carregadas deverão trazer pancadas de chuva ao longo do dia, mas com distribuição irregular pelo Estado. Atenção especial para a Fronteira Oeste, próximo da Campanha. Estas são as regiões não só mais propícias a chuva como de fortes temporais. Nas outras regiões, boa parte do dia ainda tem tempo seco e a chuva é mal distribuída. Menor possibilidade de chuva para o Noroeste. Nesta segunda-feira a mínima ficará na casa dos 16°C e as máximas próximas a 27°C.

Porto Alegre

A semana começa com muitas nuvens na Capital e região metropolitana, mas ainda com algumas aberturas de sol. No entanto, ao longo do dia a umidade do mar e o avanço de nuvens carregadas pelo interior do Estado fazem com que haja previsão de chuva até o final do dia.