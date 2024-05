Previsão do tempo

Rio Grande do Sul

O processo de formação de um ciclone no Rio Grande do Sul faz da segunda-feira um dia de muitas nuvens carregadas em todo o Rio Grande do Sul. Previsão de chuva a qualquer hora em todas as regiões. A área com menor chance é a Fronteira Oeste, onde, ao longo do dia, aberturas de sol acontecem. Áreas com maior chance de chuva e até de intensidade mais forte estão localizadas na Lagoa dos Patos, Litoral e Grande Porto Alegre. O frio seguirá pela presença do ar frio e pela grande quantidade de nuvens na maior parte do dia.

Porto Alegre

O decorrer da segunda-feira é de nuvens e chuva a qualquer hora pelo processo de formação de um ciclone. Chuva que em momentos do dia poderá ser de intensidade forte. Ao longo da terça, apesar da chance de chuva, deve ser fraca e intercala com maiores períodos de melhoria. As temperaturas seguirão baixas toda a semana.