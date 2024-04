Previsão do tempo

Rio Grande do Sul

A segunda-feira terá início com ar seco e frio em municípios da Metade Sul do Estado. Como resultado, a temperatura mínima poderá baixar de 10°C em pontos da Campanha e Zona Sul. Na Metade Norte, chove desde cedo e a mínima oscilará entre 18 a 20°C. Ocorre que ao longo do dia a instabilidade se espalha na direção do Centro, Sul e Leste, com previsão de chuva em todas as regiões. Poderá chover forte e não se afasta chance de temporais isolados. Modelos projetam risco de chuva forte à torrencial com potencial para alagamentos, sobretudo, em cidades do Centro e Sul do Estado. O sol aparece à tarde.

Porto Alegre

A semana será de frequente instabilidade e chuva na Capital e Região Metropolitana. Hoje a chuva ganha força ao longo do dia e não se afasta chuva forte passageira. Amanhã a tendência maior de chuva é para o turno da manhã com melhorias à tarde. Entre a quarta e a quinta, pulsos de chuva forte poderão afetar a Capital, com risco de transtornos.