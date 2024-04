Previsão do tempo

Rio Grande do Sul

A frente fria irá cruzar o Estado em uma trajetória de Oeste para Leste. Projeção de volumes entre 40 mm a 80 mm nessas áreas. Não se afastam alagamentos. Da tarde em diante a chuva avança do Centro para o Leste em direção à Serra, Grande Porto Alegre e Litoral. Atenção para a Serra Gaúcha, que tem potencial para escorregamentos e deslizamentos de terra por conta do prolongado período de umidade e chuva. Na medida em que a chuva avança para Leste, o tempo começa a melhorar na fronteira com a Argentina com declínio da temperatura.

Porto Alegre

O dia poderá começar abafado, com variação de nuvens na Capital. Não se afasta a possibilidade de chuva pela manhã, porém, a tendência de chuva forte é da tarde para a noite na região. Amanhã uma massa de ar seco avança e afasta as nuvens. O sol predomina com previsão de temperatura amena.