Previsão do tempo

Rio Grande do Sul

A primeira metade do dia será marcada pela presença da instabilidade com maior potencial de pancadas de chuva. Há maior risco de chuva forte em municípios da Metade Norte e em parte do Leste. Por outro lado, nas áreas de fronteira com o Uruguai, o ar mais seco e frio predomina com sol e nuvens. Da tarde para a noite, o ar mais seco se espalha e, sob a influência do vento Sul, a tendência é de declínio da temperatura. Como resultado, a temperatura mínima será registrada no turno da noite. Portanto, a noite será mais fria do que o amanhecer em grande parte do Estado.

Porto Alegre

O tempo fica instável nesta sexta-feira e tem maior risco na primeira metade do dia. Pulsos de chuva forte poderão ocorrer e não se descartam transtornos. Da tarde para a noite o destaque será o ingresso de ar mais seco e frio. No sábado, o tempo será ensolarado com temperatura amena. O domingo será instável com risco de temporais.