Previsão do tempo

Rio Grande do Sul

A semana será marcada por uma onda de calor, a última desse verão no Estado. Na segunda, o sol predomina e a temperatura ainda estará dentro da normalidade para a época. A expectativa é de mínimas inferiores a 20°C em trechos de Serra e municípios da Metade Sul do Estado. A tarde será ensolarada e de aquecimento com máximas ao redor de 31 a 33°C na Metade Oeste. Na fronteira com o Uruguai, sobretudo na Zona Sul e em parte da Campanha, as nuvens aumentam e não se afasta a ocorrência de chuva isolada e passageira. A partir de amanhã a onda de calor ganha força e a temperatura dispara com tardes escaldantes em grande parte do território gaúcho.

Porto Alegre

A capital gaúcha terá uma semana de escassez de chuva e muito calor. O período crítico de aquecimento deverá ser entre a quarta e a sexta-feira. Inicialmente, o tempo fica seco com predomínio de sol, contudo, a umidade aumenta a partir de sexta e não se afasta o retorno da chuva.