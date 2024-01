Previsão do tempo

Rio Grande do Sul

Sol predomina no Rio Grande do Sul com tempo firme no Centro, Sul e no Oeste. Nuvens aparecem em diversas regiões e, mais ao Sul, ocorrem períodos de céu claro. A exceção fica por conta de cidades do Noroeste, do Planalto, Médio e Alto Uruguai, e do Norte da Serra, que podem ter chuva isolada na segunda metade do dia. Massa de ar frio oceânica traz outro dia agradável para janeiro. O dia começa, inclusive, com um pouco de frio na Campanha e na Serra.

Porto Alegre

Porto Alegre e a região devem ter uma terça-feira com a presença do sol, embora algumas nuvens esparsas. O dia será de temperatura agradável para os padrões desta época do ano, com marcas amenas cedo da manhã e sem muito calor durante a tarde. O vento aumenta do quadrante Leste na segunda metade do dia.