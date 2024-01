Rio Grande do Sul

O sol aparece com nuvens em diversas cidades gaúchas, mas haverá períodos de maior nebulosidade com céu nublado a encoberto em diferentes pontos. Ar mais quente e úmido que ainda atua sobre o Estado favorece a chuva, que vai atingir no decorrer do dia diferentes locais do território gaúcho. Essa chuva será irregular, mal distribuída e, no geral, com baixos volumes. Maior chance de instabilidade no Norte e na Metade Leste. Esta sexta-feira não será muito quente, entretanto, com a umidade alta, a sensação será de

abafamento.

Porto Alegre

Porto Alegre e a Região Metropolitana devem ter uma sexta-feira de nebulosidade variável com sol, nuvens e momentos de maior nebulosidade. Há possibilidade de chuva passageira na região. Ar quente e úmido proporciona outro dia com sensação de ar abafado, mas não chega a ser muito quente na área metropolitana.