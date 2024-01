previsão do tempo

Rio Grande do Sul

A semana começa típica de verão no Rio Grande do Sul. O sol aparece e esquenta rápido com previsão de calor à tarde. Pancadas de chuva poderão ocorrer isoladas da tarde para a noite, com potencial para novas tempestades. Trata-se de "chuva de verão" muito irregular e pontual e é provável que em muitos municípios não chova. A MetSul adverte para o alto risco de tempo severo, com uma nova onda de temporais entre a terça e a quarta-feira, com risco de vendavais e chuva de volumosa a excessiva com risco de alagamentos inundações em algumas áreas.

Porto Alegre

O sol predomina com expectativa de calor. Poderá ocorrer chuva isolada e passageira à tarde, com risco de temporais isolados. Amanhã e na quarta os temporais poderão ocorrer mais abrangentes e com maior risco de transtornos e danos na cidade e Região Metropolitana.