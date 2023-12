Rio Grande do Sul

A MetSul adverte para um período crítico de calor extremo com risco à saúde pública e projeção de marcas históricas de temperatura. Entre sexta-feira e domingo, projetam-se períodos prolongados de altas temperaturas em grande parte das regiões. No turno da manhã a temperatura irá passar de 30°C com ápice diário em meados da tarde. Essa projeção é para a temperatura medida na sombra. Na exposição ao sol é ainda mais quente. Segue o alerta para chuva e tempestades no Sul e Oeste. Sábado e domingo o risco de chuva é menor.

Porto Alegre

O calor atinge níveis críticos na Capital e na Região Metropolitana nesta sexta. No Vale do Sinos a máxima passa de 40°C. O sol predomina com elevados índices de radiação ultravioleta. Entre a segunda e a terça os temporais avançam com queda na temperatura.